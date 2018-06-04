عاجل.. السيسي يتصل هاتفيًا بعاهل الأردن لبحث عدد من الأزمات الإقليمية والقضية الفلسطينية

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًا، بجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل الأردن.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، كما تم التباحث حول آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، وتطورات الأزمات القائمة في بعض دول المنطقة، خاصة القضية الفلسطينية.





وتابع المتحدث، أن الزعيمين أكدا خلال الاتصال الحرص على تعزيز العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، فضلًا عن مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصهما على دفع العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين.