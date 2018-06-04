أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة





‎استقبل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه في الإمارة اليوم، رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشيخ إبراهيم بن جاسر الجاسر، الذي قدم للسلام على سموه.

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رحب سموه بالشيخ الجاسر، مثمناً الجهود المباركة التي يبذلها معاليه وقضاة المحكمة حيال تطبيق الشريعة الإسلامية المعمول بها في هذه البلاد المباركة، منوهاً سموه باهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين لكل ما يدعم تطوير القضاء والقضاة.





وأشاد بالدور الذي يقوم به القضاة وبنزاهتهم وحرصهم على إرساء مبادئ العدل، سائلاً الله أن يحفظ هذا الوطن وقيادته وشعبه.





من جانبه أعرب رئيس محكمة الاستئناف عن شكره لأمير منطقة الحدود الشمالية على الدعم المستمر، الذي يجده القضاة مؤكداً حرصهم على كل ما يحقق العدل للجميع .



