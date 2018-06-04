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الأوقاف تخصص 190 مسجدًا للإعتكاف والتهجد ببني سويف

الإثنين 04/يونيو/2018 - 02:10 م
الأوقاف تخصص 190 مسجدًا للإعتكاف والتهجد ببني سويف
صورة أرشيفية
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احمد فتحى الدسوقي
 
صرح الشيح عادل حيدر، مدير إدارة المساجد بمديرية الأوقاف ببنى سويف، بإن المديرية خصصت 190 مسجدًا للتهجد والاعتكاف، خلال العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، موزعة على مراكز بني سويف السبعة.

وأكد مدير المساجد، أن الوزارة أشترطت أن يكون الاعتكاف بالمسجد الجامع لا بالزوايا ولا بالمصليات وتحت إشراف إمام من أئمة الأوقاف أو واعظ من وعاظ الأزهر الشريف أو خطيب يحمل تصريحا جديدًا من وزارة الأوقاف، لم يلغى من قبل.

وأضاف: "أن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافيا المعروفين لإدارة المسجد، ويتم التأكد من ذلك من خلال بطاقة الرقم القومى، وأن يكون عددهم مناسبا للمساحة التي ينظم فيها الاعتكاف، وعدم إعداد أى أطعمة بالمسجد إحترامًا لقدسيته".
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