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جيريرو على رأس قائمة بيرو لكأس العالم

الإثنين 04/يونيو/2018 - 02:08 م
جيريرو على رأس قائمة بيرو لكأس العالم
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وكالات
 


انضم اللاعب باولو جيريرو، إلى قائمة منتخب بيرو، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

 

وسجل جيريرو، الذي نجح في إرجاء عقوبة إيقافه على خلفية سقوطه في اختبار للكشف عن المنشطات إلى ما بعد كأس العالم، هدفين في المباراة التي فازت بها بيرو أمس الأحد بثلاثية نظيفة على السعودية، في إطار مبارياتها الودية التي تستعد من خلالها لمنافسات المونديال.

 

ويبرز اسم اللاعب جيفرسون فارفان، نجم هجوم شالكه الألماني، أيضا ضمن قائمة منتخب بيرو المشارك في المونديال الذي ينطلق في 14 يونيو الجاري.

 

وتخوض بيرو منافسات المونديال هذا العام للمرة الأولى منذ عام 1982، حيث تواجه في دور المجموعات كل من الدنمارك وفرنسا وأستراليا.

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