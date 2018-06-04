"محاسيب" هيكتور كوبر في قائمة المونديال

شهدت القائمة النهائية لمنتخب مصر في كأس العالم بعض علامات الاستفهام، بعدما قرر الجهاز الفني ضم شريف إكرامي حارس الأهلي والبعيد مع المشاركة في الأونة الأخيرة مع المارد الأحمر، على حساب محمد عواد حارس الإسماعيلي والمنضم حديثا للوحدة السعودي.





وضم الجهاز الفني للمنتخب عمر جابر لاعب لوس أنجلوس الأمريكي للقائمة النهائية، على الرغم من وجود أحمد فتحي لاعب الأهلي وأحمد المحمدي لاعب أستون فيلا.





وفضل "كوبر" ضم محمود عبدالمنعم كهربا لاعب اتحاد جدة السعودي ليكون بديلًا لمروان محسن المهاجم صريح على حساب الثنائي أحمد جمعة لاعب المصري وأحمد حسن كوكا نجم سبورتينج براجا البرتغالي، رغم أن تجربة كهربا كمهاجم صريح فشلت 3 مرات مع كوبر.





وقرر "كوبر" ضم سام مرسي مهاجم ويجان أتلتيك الإنجليزي والذي لم يقدم أوراق اعتماده مع المنتخب في القائمة النهائية للفراعنة على حساب محمود عبدالعزيز "زيزو" المتألق مع الزمالك في الأونة الأخيرة.





وكان كوبر قد قرر استبعاد 6 لاعبين من القائمة النهائية للمنتخب المشاركة في مونديال روسيا 2018 وهم: "أحمد جمعة وأحمد حسن كوكا ومحمد عواد وكريم حافظ وعمرو طارق ومحمود عبد العزيز زيزو".





وجاءت قائمة منتخب مصر في كأس العالم كالتالي:-





حراسة المرمى: عصام الحضري ومحمد الشناوي وشريف إكرامي





خط الدفاع: أحمد فتحي وأحمد المحمدي ومحمد عبد الشافي وأيمن أشرف وعلي جبر وأحمد حجازي ومحمود الونش وسعد سمير وعمر جابر





خط الوسط: محمد النني وطارق حامد وسام مرسي محمود عبد الرازق شيكابالا وعبد الله السعيد ومحمود حسن تريزيجيه ورمضان صبحي وعمرو وردة





خط الهجوم: محمد صلاح ومروان محسن ومحمود عبدالمنعم كهربا



