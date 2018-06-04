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فوز ثمين لفلامنجو على كورينثيانز في الدوري البرازيلي

الإثنين 04/يونيو/2018 - 02:06 م
فوز ثمين لفلامنجو على كورينثيانز في الدوري البرازيلي
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وكالات
 
عزز فلامنجو، من صدارته للدوري البرازيلي، بفوزه الثمين على كورينثيانز بهدف نظيف، على ملعب ماراكانا، ضمن الجولة التاسعة من المسابقة، ليبتعد بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه، كروزيرو، بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة.

سجل هدف اللقاء الوحيد، اللاعب فيليبي فيزيو، قبل 10 دقائق على ختام المباراة، ليهدي فلامنجو الانتصار الثالث له تواليا، والسادس في البطولة.

وتتقاسم 3 فرق، رصيد 16 نقطة، وهي كروزيرو وجريميو وساو باولو، أصحاب المراكز من الثاني للرابع، وخلفها إنتر ناسيونال وسبورت ريسيفه برصيد 15 نقطة.

كما شهدت نفس الجولة، انتصارا كبيرا لسانتوس على فيتوريا، بنتيجة 5-2، في لقاء تألق فيه اللاعب الصاعد رودريجو (17 عاما) بتسجيله لهاتريك.

ويوصف رودريجو بأنه "نيمار الجديد" في البرازيل بفضل انطلاقاته الرائعة.

وعاد بالميراس للانتصارات من جديد، بفوزه على ضيفه ساو باولو، بنتيجة 3-1.

وبالمثل رفع أمريكا مينيرو رصيده إلى 13 نقطة بعد عودته للانتصارات من بوابة أتلتيكو باراناينسي، ليفوز عليه بنفس النتيجة (3-1).

وحقق بوتافوجو انتصاره الثالث في البطولة، على حساب مضيفه فاسكو دا جاما، بنتيجة 2-1، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة.

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