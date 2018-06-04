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محافظ المنيا يبحث أوجه التعاون مع وفد نقابة المهن العلمية

الإثنين 04/يونيو/2018 - 02:06 م
محافظ المنيا يبحث أوجه التعاون مع وفد نقابة المهن العلمية
صورة أرشيفية
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احمد الخميسي
 
استقبل عصام البديوي محافظ المنيا اليوم وفد نقابة المهن العلمية برئاسة الدكتور السيد عبد الستار المليجي نقيب علماء مصر وافريقيا، حيث بحث المحافظ مع النقيب اوجه التعاون والتواصل بين النقابة والمحافظة، وأكد الدكتور السيد عبد الستار المليجي، أن النقابة لن تدخر جهدا في دعم المحافظة لتقديم مجموعة من الحلول العلمية لعدد من المشكلات والتحديات بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عواد فرغل نقيب العلماء بالمنيا ودكتور ناصر احمد ممثل النقابة العامة لجمهورية مصر العربية ودكتورعلاء الدين محمد مدير ادارة المحاجر بالمحافظة.

تناول اللقاء قيام النقابة ممثلة في العلماء والخبراء المقيدين بها بالمحافظة بتقديم كافة الاستشارات العلمية للمحافظة بدون مقابل،حيث تضم النقابة اكثر من 3 الاف عضو بالمنيا يمكن من خلالهم تقديم كافة الخدمات العلمية في عدد من القطاعات.
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