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توريد 631 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد بالمنيا

الإثنين 04/يونيو/2018 - 02:05 م
توريد 631 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد بالمنيا
صورة أرشيفية
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احمد الخميسي
 
قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن إجمالي توريد محصول القمح منذ بدء موسم الحصاد حتى صباح اليوم الاثنين، على مستوى المحافظة، بلغ 316454طن و733 كيلو.

وأضاف أنه تم توريد 168214 طن و781كيلو بالبنك الزراعي، و31337 طن و410كيلو بقطاع المطاحن، و116902طن و542كيلو بالقابضة للصوامع.

وأوضح يوسف أن سعر إردب القمح لهذا العام 600 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، و585 جنيه لدرجة نقاوة 23 و570 جنيه لدرجة نقاوة 22، مشيرًا إلى إن إجمالي المساحة المنزرعة هذا العام تقدر بحوالي 245 ألف فدان.
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