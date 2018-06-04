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بوتين يوقع قانونا بشأن الإجراءات المضادة ضد أمريكا وحلفائها

الإثنين 04/يونيو/2018 - 02:03 م
بوتين يوقع قانونا بشأن الإجراءات المضادة ضد أمريكا وحلفائها
بوتين وترامب- أرشيفية
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خاطر عبادة
 

وقّع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم على مشروع قانون بشأن اتخاذ إجراءات مضادة ضد الولايات المتحدة وحلفائها.


ووفقاً لوكالة سبوتنيك، أنّ القانون يدخل حيز التنفيذ يوم نشره.


ومرّر مجلس النواب الروسى مشروع القانون فى مايو المنصرم، وكان هدفه الدفاع عن سيادة روسيا من التحركات غير الصديقة من قبل واشنطن والدول الأجنبية التى فرضت عقوبات اقتصادية على موسكو، حيث يتيح للحكومة الردّ بالمثل ومراجعة الصفقات التجارية.

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