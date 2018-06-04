"مدينة نصر للإسكان" تقترض مليار جنيه من "التجاري الدولي"





وافق مجلس إدارة مدينة نصر للإسكان والتعمير ،على عقد قرض متوسط الآجل من البنك التجاري الدولي بقيمة مليار جنيه، لتمويل مشروعين.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم أنه من المقرر استخدام حصيلة القرض في تمويل إنشاء مشروع زون تي والبنية التحتية لمشروع تاج سيتي، مضيفة أنه تم تفويض العضو المنتدب للتوقيع على عقد القرض.





كما ناقش المجلس إعادة هيكلة الاستثمار في شركة النصر لمرافق والتركيبات التابعة لزيادة قيمة الاستثمار بنحو 85 مليون جنيه، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الشركة التابعة.





وقالت مدينة نصر في وقت سابق إن تعاقداتها وحجوزاتها ارتفعت بنسبة 46% خلال 2017؛ نتيجة مبيعات مشروعي تاج سيتي وسراي.





يُشار إلى أن الشركة تقوم بتطوير 5 مشروعات رئيسية بالقاهرة الكبرى تضم أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية متنوعة بين مختلف مراحل الإنشاء والتصميم.





وحققت الشركة أرباحاً بلغت 313.5 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس 2018، مقابل أرباح بلغت 407.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.





ويبلغ رأسمال الشركة 997.1 مليون جنيه، موزعاً على 997.1 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.











