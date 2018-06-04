رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والوحدات الصحية استعدادًا لـ"عيد الفطر"

كلف اللواء عصام الدين البديوى، محافظ المنيا، مديرية الصحة برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والوحدات الصحية ومرور الفرق الطبية على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية لفحص السلع المعروضة والتأكد من وجود شهادات صحية للبائعين وسلامة الأغذية المعروضة، مع تكثيف المرور الإداري والفني على المنشآت الصحية للتأكد من حسن سير العمل والانضباط بتلك المنشات والوقوف على الخدمات العلاجية والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ لمناقشة استعدادات عيد الفطر المبارك بحضور محمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة، وعدد من مديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز التسع، حيث كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمرور على المخابز والمستشفيات والوحدات الصحية والمجازر والأسواق والجمعيات الأهلية، للتأكد من انتظام سير العمل وتوفر السلع التي تلبي احتياجات المواطنين، مشددًا على ضرورة التأكد من سلامة المراسي ومدى صلاحية المعديات والمراكب الشراعية والاهتمام بالنظافة العامة بالحدائق والمنتزهات ورفع الإشغالات من الشوارع وتكثيف حملات المرافق خلال أيام العيد.