رصد حالات التعدي على الاراضى خلال أجازة عيد الفطر بالمنيا

شدد اللواء عصام الدين البديوى محافظ المنيا على رصد حالات التعدي على الاراضى خلال أجازة عيد الفطر وإزالتها في المهد من خلال اللجان المختصة والتصدي لأي حالات تعدي بالتنسيق مع مديرية الأمن والوحدة المحلية.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ لمناقشة استعدادات عيد الفطر المبارك بحضور محمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة، وعدد من مديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز التسع، حيث كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمرور على المخابز والمستشفيات والوحدات الصحية والمجازر والأسواق والجمعيات الأهلية، للتأكد من انتظام سير العمل وتوفر السلع التي تلبي احتياجات المواطنين، مشددًا على ضرورة التأكد من سلامة المراسي ومدى صلاحية المعديات والمراكب الشراعية والاهتمام بالنظافة العامة بالحدائق والمنتزهات ورفع الإشغالات من الشوارع وتكثيف حملات المرافق خلال أيام العيد.

