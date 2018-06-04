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ما لا تعرفه عن عمر الرزاز المكلف بتشكيل حكومة جديدة في الأردن

الإثنين 04/يونيو/2018 - 02:01 م
ما لا تعرفه عن عمر الرزاز المكلف بتشكيل حكومة جديدة في الأردن
عمر الرزاز
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وكالات
 

كلف ملك الأردن عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، وزير التربية والتعليم عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة هاني الملقي.

 

والرزاز هو اقتصادي ووزير أردني، شغل في حكومة الملقي منصب وزير التربية والتعليم  منذ 14 يناير 2017.

 

المؤهلات العلمية

-دكتوراة في التخطيط الحضري من جامعة هارفرد

 

-دكتوراة في القانون من جامعة هارفرد

 

-درجة الماجستير في التخطيط الحضري والإقليمي من جامعة MT.

 

قبل التعديل الوزاري كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي

 

أهم المناصب التي شغلها:

-رئيس مجلس أمناء صندوق الملك عبدالله للتميز.

 

-رئيس مجلس أمناء منتدى الاستراتيجيات الأردني.

 

-رئيس لجنة تقييم التخاصية في الأردن.

 

-رئيس الفريق الفني الأردني لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

 

-مدير عام سابق للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن.

 

-مدير عام سابق للبنك الدولي في واشنطن وبيروت.

 

-عضو في مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

 

المصدر: الغد الأردنية

 

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