متابعة أرصدة الدقيق البلدي في مستودعات المنيا استعدادًا لـ"عيد الفطر"

وجه اللواء عصام الدين البديوى، محافظ المنيا، مديرية التموين بتكثيف الحملات على المحلات والأسواق والمجمعات الاستهلاكية للتأكد من صلاحية وسلامة السلع الغذائية المعروضة وضبط المخالفين ومتابعة أرصدة الدقيق البلدي في المستودعات والمطاحن والإبلاغ فورًا عن اى نقص، مع وضع خطة عمل للمخابز لتوفير الخبز البلدي وعدم توقف المخابز عن العمل أثناء عطلة العيد مع الإعلان عن مواعيد العمل الجديدة بعد العيد.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ لمناقشة استعدادات عيد الفطر المبارك بحضور محمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة، وعدد من مديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز التسع، حيث كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمرور على المخابز والمستشفيات والوحدات الصحية والمجازر والأسواق والجمعيات الأهلية، للتأكد من انتظام سير العمل وتوفر السلع التي تلبي احتياجات المواطنين، مشددًا على ضرورة التأكد من سلامة المراسي ومدى صلاحية المعديات والمراكب الشراعية والاهتمام بالنظافة العامة بالحدائق والمنتزهات ورفع الإشغالات من الشوارع وتكثيف حملات المرافق خلال أيام العيد.

