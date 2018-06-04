مهندس مصري يحصد المركز الأول في مؤتمر"AISTech2018 " بأمريكا (صور)

فاز المهندس المصرى محمد سعيد بالمركز الأول عن بحثه المُقدم فى المؤتمر الدولى لتكنولوجيا الحديد والصلب" AISTech2017 " الخاص بالبحث العلمي أكاديميًا وصناعيًا؛ والمقام فى مدينة ناشفيل ولاية تنيسى بالولايات المتحدة الأمريكية.



وأوضح المهندس المصرى، أن البحث تم إختيارة كأفضل بحث علمى فى صناعة الصلب فى مجال درفلة مسطحات الصلب الساخن لعام 2018، تعتبر الجائزة واحدة من أكبر الجوائز العلمية فى مجال تكنولوجيا صناعة الصلب لكونها سنوية ويتنافس عليها الباحثون سواء على المستوى الأكاديمى أو المستوى الصناعي.



وأشار سعيد، إلى أن فكرة البحث تدور حول طريقة جديدة للتحكم الآلى فى صناعة الصلب المسطح تهدف إلى تجنب حدوث مشاكل أثناء عملية درفلة المعدن مما ينعكس على الانتاجية ويقلل من أوقات الأعطال ولا ينحصر مجال تطبيق البحث عل صناعة الحديد فقط بل يمكن تطبيقه فى عمليات درفلة المسطحات بشكل عام كصناعة الألومنيوم على سبيل المثال.



وتابع قائلًا: تم تنفيذ البحث بالفعل فى كبري شركات الحديد والصلب فى مصر وقد أظهر البحث نتائج إيجابية على العملية الانتاجية، مضيفًا أنه تم تسجيل البحث كبراءة اختراع بالمكتب المصرى لحقوق براءات الاختراع Egyptian Patents Office وجارى توثيقة دوليا بالمكتب الألمانى لحقوق براءات الاختراع لحمايته دوليا.