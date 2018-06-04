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الرقابة التجارية بالفيوم تعدم 3,5 طن أسماك مجمدة منتهيه الصلاحية بالمحجر الصحى بكوم أوشيم

الإثنين 04/يونيو/2018 - 02:01 م
الرقابة التجارية بالفيوم تعدم 3,5 طن أسماك مجمدة منتهيه الصلاحية بالمحجر الصحى بكوم أوشيم
صورة أرشيفية
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ريهام على
 
قامت إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين بالفيوم، بإعدام 3،5 أسماك هارنج مجمدة ومنتهيه الصلاحية بعد قرار النيابة العامة بالإعدام.

وذلك تحت إشراف المحاسب عبد الفتاح شرف وكيل وزارة التموين والمهندس صديق ماضى مديرعام إدارة الرقابة التجارية والمفتشين احمد ابو غرب ومحمود قرني.

جدير بالذكر أن قامت الإدارة بظبط الأسماك المنتهية الصلاحية، وجاء قرار النيابة العامة بالإعدام بالمحجز الصحى بكوم أوشيم لإنتهاء صلاحيتها.

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