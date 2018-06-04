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أمين سر لجنة القوى العاملة: الموافقة على زيادة المعاشات بنسبة 15% جاء ضمن الحماية الاجتماعية

الإثنين 04/يونيو/2018 - 12:37 م
أمين سر لجنة القوى العاملة: الموافقة على زيادة المعاشات بنسبة 15% جاء ضمن الحماية الاجتماعية
مجلس النواب
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قال أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائب عبد الرازق زنط، إن موافقة اللجنة على زيادة المعاشات بنسبة 15%، ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيهًا، والموافقة على صرف علاوة خاصة واستثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، جاء ضمن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية، التي يعمل الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تحقيقها.

وأضاف أن تلك النسب من الزيادة في المعاش والعلاوة، لن تكون ثابتة.

وتابع: "تقدمت بتوصية للمجلس، بأن يجري زيادة تلك النسب، بالتزامن مع تحقيق سياسات برنامج الإصلاحات الاقتصادية، نتائج إيجابية، فلن نقف عند هذا الحد من الزيادة".

وطالب بتفعيل دور الأجهزة الرقابية في الدولة، موضحًا إلى أن زيادة المعاشات والعلاوة، سيتبعها زيادة النزعة الانتهازية لدى التجار، وما يتبعه من زيادة في الأسعار.

واختتم بـأنه "يجب تشديد الرقابة على الأسواق، وضبط أسعار السلع الأساسية، ليشعر المواطن بنتائج تلك الإجراءات التي تصب في مصلحته".

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