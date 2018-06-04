بدء سماع مرافعة الدفاع في محاكمة 67 متهما بـ"تنظيم داعش الصعيد"
الإثنين 04/يونيو/2018 - 12:39 م
مـروة هيـكل
بدأت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة، اليوم، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في جلسة مرافعة الدفاع في محاكمة 67 متهمًا منهم 44 محبوسين لتشكيلهم خلية إرهابية والانضمام لها والتي تتبع تنظيم "داعش" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "تنظيم الصعيد".
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
ويشار إلى أنه تم إضافة متهم جديد للقضية وأصبح العدد الإجمالي 67 متهم بدلا من 66 متهما.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال المتهمين بينهم سيدتين إلى محكمة الجنايات بتهمة تمويل العمليات الإرهابية للتنظيم.
وأسندت النيابة للمتهمين تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
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