بدء سماع مرافعة الدفاع في محاكمة 67 متهما بـ"تنظيم داعش الصعيد"

بدأت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة، اليوم، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في جلسة مرافعة الدفاع في محاكمة 67 متهمًا منهم 44 محبوسين لتشكيلهم خلية إرهابية والانضمام لها والتي تتبع تنظيم "داعش" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "تنظيم الصعيد".





وتعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.





ويشار إلى أنه تم إضافة متهم جديد للقضية وأصبح العدد الإجمالي 67 متهم بدلا من 66 متهما.





وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال المتهمين بينهم سيدتين إلى محكمة الجنايات بتهمة تمويل العمليات الإرهابية للتنظيم.



