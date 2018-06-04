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بدء إعادة محاكمة متهمين اثنين بقضية "فتنة الشيعة"

الإثنين 04/يونيو/2018 - 12:33 م
بدء إعادة محاكمة متهمين اثنين بقضية فتنة الشيعة
محكمة - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
بدأت الآن محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين فى القضية رقم 3117، والمعروفة إعلامياً بـ"فتنة الشيعة".

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة اليوم سماع أقوال الشهود.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهبالشيعى فى مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه واتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.

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