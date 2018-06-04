أحمد السقا عن عادل إمام: . ربنا يحفظه ويخليه لينا ودايما معانا

نشر الفنان أحمد السقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة تجمعه بالزعيم الفنان عادل.





وعلق "السقا" على الصورة قائلا: "وانا لسه ممثل صغير رحت دولة المغرب الحبيبة وكانوا بيسألوني انت منين؟ كنت بقولهم من مصر.. كانوا يقولولي أنت من بلد عادل إمام".



وأضاف: "أيوه أنا من بلد الاستاذ والرمز وأجمل الناس استاذي الكبير عادل إمام.. ربنا يحفظه ويخليه لينا ودايما معانا".