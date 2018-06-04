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أنواع وأسعار البلح بمحافظة الفيوم اليوم الأثنين 4 ـ 6 ـ 2018

الإثنين 04/يونيو/2018 - 12:33 م
أنواع وأسعار البلح بمحافظة الفيوم اليوم الأثنين 4 ـ 6 ـ 2018
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ريهام على
 
شهدت أسعار البلح، اليوم الأثنين، بمحافظة الفيوم، استقرارا بالأسواق، حيث وصل سعر التمر الرطب 29 جنيهًا، التمر الأسواني الفاخر 17 جنيهًا.

وصل سعر البلح السيوي20 جنيهًا،البلح الغزالي22 جنيهًا،البلح الصعيدي 18 جنيهًا، البلح الصعيدي الملكابي20 جنيهًا، والتوليدو تمر فاخر24 جنيهًا، البلح الصعيدي الشامية 15 جنيهًا،البلح السلطاني الخام20 جنيهًا،البلح الصعيدي الجنداري25 جنيها، كيلو البلح الجاف 12 جنيهًا للكيلو، وكيلوالبلح نصف الجاف بسعر20 جنيهًا، البلح الشعبى 7 جنيهات.
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