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دودج تؤكد عدم وجود خطط لإطلاق جيل جديد من "فايبر"

الإثنين 04/يونيو/2018 - 12:29 م
دودج تؤكد عدم وجود خطط لإطلاق جيل جديد من فايبر
دودج فايبر - أرشيفية
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شهد الشهر الماضي ظهور عدة شائعات عن وجود نية لدى دودج لإعادة الأيقونة فايبر بجيل جديد في العام 2020، ولكن للأسف نفى السيد Sergio Marchionne رئيس مجلس إدارة مجموعة فيات كرايسلر هذه الأنباء بتصريح صحفي.

السيد سيرجيو خلال مؤتمر دودج السنوي للمستثمرين ذكر أنه سيكون سعيد لو وجدت مجلس إدارة دودج فرصة لإعادة السيارة إلى الإنتاج، ولكن في الوقت الحالي لا يوجد أي خطط لذلك، وهذه الكلمات تعطي بصيص من الأمل أنه من الممكن للسيارة ان تعود مجدداً في المستقبل.
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