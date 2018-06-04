دودج تؤكد عدم وجود خطط لإطلاق جيل جديد من "فايبر"

شهد الشهر الماضي ظهور عدة شائعات عن وجود نية لدى دودج لإعادة الأيقونة فايبر بجيل جديد في العام 2020، ولكن للأسف نفى السيد Sergio Marchionne رئيس مجلس إدارة مجموعة فيات كرايسلر هذه الأنباء بتصريح صحفي.



