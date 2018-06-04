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وزير المالية: تعديلات الحكومة على ضريبة الدخل تملفنا 9 مليارات جنيه

الإثنين 04/يونيو/2018 - 12:31 م
وزير المالية: تعديلات الحكومة على ضريبة الدخل تملفنا 9 مليارات جنيه
وزير المالية
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قال وزير المالية، الدكتور عمرو الجارحي، إن التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل برفع حد الإعفاء الضريبي إلى 8 آلاف جنيه بدلا من 7200 جنيه، يُكلف الخزانة العامة للدولة أكثر من 9 مليارات جنيه خلال العام المالي الجديد 2018/2019.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، اليوم الإثنين، أن الضرائب هي الإيراد الرئيسي للدولة، لافتا إلى أن التكلفة الضريبية هي الحوافز والخصومات والإعفاءات الضريبية.

وأوضح أن التكلفة الضريبية كانت 7 مليارات جنيه العام الماضي، والعام الجديد ستزيد عن 9 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن هذا التعديل على قانون الضريبة على الدخل يأتي لصالح المواطنين والفئات الأقل دخلا والطبقة المتوسطة، وضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة بالعام المالي الجديد.
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