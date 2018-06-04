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حلاق وعاطل كونا تشكيلا عصابيا للنصب على المواطنين في الخليفة

الإثنين 04/يونيو/2018 - 12:32 م
حلاق وعاطل كونا تشكيلا عصابيا للنصب على المواطنين في الخليفة
المتهمان
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هبة عبد الحفيظ
 
تمكن رجال مباحث القاهرة من إلقاء القبض على حلاق وعاطل يكونان تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم بالخارج مقابل مبالغ مالية وتم إخطار اللواء خالد عبد العال مساعد مدير أمن القاهرة.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة مفادها أن كلا من محمد ثابت 46 سنة حلاق والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 5968 لسنة 2017 الخليفة " تبديد "، ورامى ناصر 27 سنة كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم بالخارج مقابل مبالغ مالية.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أسفرت إحداها عن ضبط المتهمين وبحوزتهما المضبوطات التالية:

عدد 28 عقد عمل منسوب صدورهم لدولة عربية "( مزورين )، وعدد 17 جواز سفر، عدد 11 فيش، عدد 11 شهادة طبية (بأسماء أشخاص مختلفة).

بمواجهتهما بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أيداها، واعترفا بارتكاب عدد 12 حادث نصب بذات الأسلوب بالاشتراك مع المتهم الهارب.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمين بالنصب والاحتيال.

وتحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المزيد عن: مباحث قضية تشكيل النصب على المواطنين
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