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لحظة وصول ولي عهد الأردن إلى المحتجين حاملا رسالة الملك (فيديو)

الإثنين 04/يونيو/2018 - 12:30 م
لحظة وصول ولي عهد الأردن إلى المحتجين حاملا رسالة الملك (فيديو)
احتجاجات الأردن
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وكالات
 

زار ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله، موقع الاعتصام الحاشد في العاصمة عمان، فجر اليوم الاثنين، محاطا بمجموعة من رجال الأمن والدرك.

 

وقال الأمير الحسين خلال وجوده في منطقة "الدوار الرابع": "سيدنا بسلم عليكم كثير… وأهم شيء نحمي المواطنين، وخليهم يعبروا عن رأيهم".

 

وأضاف: "إحنا وإياهم، كلنا ورا سيدنا، بدنا نحمي هذا البلد، ويعطيكم ألف عافية، وسيدنا بسلم عليكم كثير كثير كثير"، وذلك وسط سخط شعبي واحتجاجات تدوم منذ خمسة أيام، جراء رفع الحكومة الأردنية للضرائب.

 

وتجددت الاحتجاجات مساء الأحد في محيط المقر الحكومي بالعاصمة ومدن أخرى، وحاول آلاف المحتجين الوصول الى منطقة الدوار الرابع وسط تعزيزات أمنية كثيفة، تنديدا بالسياسات الضريبية للحكومة.

 

وأعلن ناشطون ونقابيون مواصلة الاحتجاج رفضا لمشروع قانون يفرض ضرائب جديدة على الأردنيين، فيما أعلنت النقابات المهنية تنفيذ إضراب ثان يوم الأربعاء، وذلك بعد يوم واحد من اتفاق ثلاثي حكومي برلماني نقابي لاستكمال الحوار بشأن القانون.

 

 

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