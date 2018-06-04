آبل ستبيع إعلانات البحث عن التطبيقات داخل تطبيقات آيفون

تشكّل عائدات الإعلانات نسبة صغيرة من إجمالي عائدات آبل، لكنها تعتزم توسيع ذلك عبر ما يعرف بإعلانات البحث ولكن هذه المرة ليس ضمن متجرها، بل داخل التطبيقات نفسها.





هذا يعني لو بحثت عن كلمة مفتاحية معينة داخل تطبيق ما مثل سناب شات أو انستغرام فإنه قد يعرض لك ضمن نتائج البحث اقتراح تنزيل تطبيق آخر عبر متجر تطبيقات آبل.





بحسب صحيفة وول ستريت جورنال فإن آبل أجرت محادثات مع العديد من الشركات مثل سناب وبينترست لتمكينهم من عرض الإعلانات ضمن نتائج البحث. بالطبع هنا ستتقاسم آبل عائدات الإعلانات مع التطبيق الذي يعرض التطبيقات المقترحة، وتختلف نسبة التقاسم من تطبيق لآخر، يبدو أن آبل ستكون متحفظة للغاية بهذا المجال ولن تفتحه للعموم بحيث يمكن أي مطور تطبيقات أن يضع هذه الوحدة الإعلانية في تطبيقه.





الفكرة من حيث المبدأ مميزة حيث أنها تتوائم مع تجربة المستخدم، فلو بحثت عن كلمة ستائر ضمن تطبيق بينترست ليعرض لك صور موديلات الستائر، من الممكن أن يعرض ضمن نتائج البحث تطبيق تصميم ديكور داخلي مقترح تنزيله وبالضغط على زر التنزيل يتجه لمتجر التطبيقات لتنزيله.



