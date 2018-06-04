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رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي في طريقه للقاء الملك عبد الله الثاني

الإثنين 04/يونيو/2018 - 12:27 م
رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي في طريقه للقاء الملك عبد الله الثاني
هاني الملقي
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أسماء العزب
 

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، بأن رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي في طريقه للقاء الملك عبد الله الثاني.

                      

وقد احتشد، آلاف المواطنين الأردنيين أمام مجمع النقابات المهنية في العاصمة عمان احتجاجا على قانون ضريبة الدخل، ورفعوا شعارات تطالب بإسقاط الحكومة الأردنية، ورافق ذلك الاعتصام إضراب على طول يوم الأربعاء، التزمت فيه المحال التجارية والصيدليات بالمجمل إضافة على مساحة واسعة من الشركات والمكاتب.

 

المزيد عن: هاني الملقي ضريبة الدخل الملك عبد الله الثانى الاردن احتجاجات
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