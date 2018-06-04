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"الجوكر" سر عدم استبعاد 4 لاعبين من قائمة المنتخب

الإثنين 04/يونيو/2018 - 12:21 م
الجوكر سر عدم استبعاد 4 لاعبين من قائمة المنتخب
منتخب مصر
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الفجر الرياضي
 
تمسك هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر باستمرار أيمن أشرف وعمر جابر وسام مرسي ومحمود كهربا في قائمة الفراعنة النهائية لكأس العالم 2018 لإجادته دور "الجوكر" أي اللعب في أكثر من مركز.

ويجيد أيمن أشرف اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر بينما عمر جابر يلعب كظهير وجناح أيمن.

أما سام مرسي فيجيد اللعب في مركزي لاعب الوسط المدافع وصانع الألعاب بينما كهربا في مراكز الجناحين الأيمن والأيسر والمهاجم الصريح وخلف المهاجمين.

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