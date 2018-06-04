ضبط 59 ألف لتر سولار مخلوطة بالماء في محطة وقود بالمطرية



وردت معلومات للواء هانى القاضى مدير إدارة شرطة التموين والتجارة مفادها أن أ م، 20 سنة، مسئول عن محطة بنزين كائنة دائرة قسم شرطة المطرية يقوم بالتلاعب والتصرف في حصة السولار المدعم المنصرفة للمحطة عمله وخلطه بالمياه للاتجار بها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وبإجراء التحريات تحت إشراف اللواء اشرف الجندى نائب مدير مباحث العاصمة تبين صحة ما ورد من معلومات، تم استهداف محطة الوقود المشار إليها بمأمورية أسفرت عن ضبطه داخل المحطة محل عمله وضبط بداخلها 59500 لتر سولار مخلوطة بالمياه.



وأمر اللواء محمد منصور مدير مباحث العاصمة بتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ألقى رجال مباحث التموين بالقاهرة، القبض على صاحب محطة وقود وبحوزته 59 ألف لتر سولار مخلوطة بالماء بمنطقة المطرية وتم إخطار اللواء خالد عبدالعال مدير الأمن.