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أسعار الكنافة والقطايف بمحافظة الفيوم اليوم الإثنين 4 ـ 6 ـ 2018

الإثنين 04/يونيو/2018 - 12:28 م
أسعار الكنافة والقطايف بمحافظة الفيوم اليوم الإثنين 4 ـ 6 ـ 2018
كنافة
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ريهام على
 
رصدت "الفجر" أسعار الكنافة والقطايف والجلاش بمحافظة الفيوم، اليوم الأثنين، التى ارتفعت عن العام الماضى باعتبارها اكلات رمضانية معروفة في مصر بهذا الشهر، وجاء استقرارا ورقود في الأسواق بسبب أرتفاع الأسعار، حيث يوجد عزوف نسبى من المواطنين على الشراء خاصتنا بسبب ارتفاع سعر الياميش.

حيث سجل سعر كيلو الكنافة اليدوية 17 جنيها، والكنافة الالية 15 جنيها للكيلو، ووصل سعر الكيلو للسمبوسة 18 جنيها والجلاش 18 جنيها للكيلو، والقطايف 10 جنيهات للكيلو والقطايف العصافيرى 12 جنيها للكيلو.

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