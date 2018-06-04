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أسعار الأسمنت بمحافظة الفيوم اليوم الإثنين 4 ـ 6 ـ 2018

الإثنين 04/يونيو/2018 - 12:26 م
أسعار الأسمنت بمحافظة الفيوم اليوم الإثنين 4 ـ 6 ـ 2018
الأسمنت
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ريهام على
 
شهدت أسواق مواد البناء بمحافظة الفيوم، اليوم الأثنين، استقرارًا في اسعار الأسمنت، حيث سجل متوسط سعر الطن بشركة مصر بنى سويف 828 جنية للطن، وبشركة أسمنت أسيوط 830 جنيها للطن، بينما وصل سعر الطن في شركة أسيك المنيا 760 جنيها، وأسمنت سيناء 810 للطن، وقنا للأسمنت 805 للطن.

وسجل متوسط سعر الطن بشركة العربية للأسمنت 803 جنيهات،"أسمنت حلوان" 780 جنيها للطن، وسجل متوسط سعر طن الأسمنت بشركة صناعات مواد البناء 740 جنيها للطن.

كما بلغ متوسط سعر الطن بشركة السويدي للأسمنت 783 جنيها، فيما سجل سعر متوسط الطن بشركة جنوب الوادي للأسمنت 745 جنيها، وسجل متوسط سعر الطن بشركة بورتلاند طرة للأسمنت 780 جنيها.
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