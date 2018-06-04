الإسكان تبدأ في الترويج لحجز وحدات العاصمة الإدارية

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الحملة الإعلانية لحجز وحدات العاصمة الإدارية، والتي من المقرر طرحها بعد إجازة عيد الفطر.





الوزارة اعتمدت على الترويج للمشروع، بأن الوحدات كاملة التشطيب وبها منطقة متكاملة الخدمات والمرافق، كما يوجد بالمشروع مدارس دولية ومستشفى تخصصية.





وحملت الدعاية الإعلانية شعار (نخطط للغد.. نشيد للمستقبل).





وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، في وقت سابق، أن طرح حجز المرحلة الأولى من الوحدات السكنية بالحي السكني (R3) الذي تشرف على تنفيذه الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد إجازة عيد الفطر، لافتًا إلى أن الوحدات كاملة التشطيب، ومستوى التشطيب متميز، والمساحات متنوعة، ومن المقرر بدء تسليم الوحدات خلال عام.





وأوضح أن الحي السكني الذي تُطرح به الوحدات يضم منطقة متكاملة الخدمات، فضلًا عن عدد من المدارس الدولية، ومستشفى تخصصي.