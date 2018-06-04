ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. الأمن العام الأردني: لن نتهاون في التصدي لكل التهديدات

الإثنين 04/يونيو/2018 - 12:25 م
عاجل.. الأمن العام الأردني: لن نتهاون في التصدي لكل التهديدات
أرشيفية
طباعة
أسماء العزب
 
أكد الأمن العام الأردني، أنه يتم التعامل بشكل سلمي مع المتظاهرين، ولن يتم التهاون في التصدي لكل ما يهدد الأمن.

وعرض "العام الأردني"، خلال مؤتمر صحافي لمديري الأمن العام وقوات الدرك بشأن احتجاجات الضريبة، اليوم، صورًا لإصابات لحقت ببعض عناصره واعتداءات على سياراته، خلال الاحتجاجات ضد قانون ضريبة الدخل.

هذا وألقت الشرطة الأردنية، القبض على 60 شخصًا لانتهاكهم القانون خلال الاحتجاجات على رفع الأسعار.

المزيد عن: لن نتهاون ضريبة الدخل التصدي الامن العام الاردني الاحتجاجات اعتقال
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
20:00
-
سلوفاكيا - أساسي
صربيا - أساسي
-
x
20:00
-
تشيلي - أساسي
إيطاليا - أساسي
-
x
20:45
-
هولندا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/4/2018 12:40:01 PM