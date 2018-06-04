عاجل.. الأمن العام الأردني: لن نتهاون في التصدي لكل التهديدات





أكد الأمن العام الأردني، أنه يتم التعامل بشكل سلمي مع المتظاهرين، ولن يتم التهاون في التصدي لكل ما يهدد الأمن.وعرض "العام الأردني"، خلال مؤتمر صحافي لمديري الأمن العام وقوات الدرك بشأن احتجاجات الضريبة، اليوم، صورًا لإصابات لحقت ببعض عناصره واعتداءات على سياراته، خلال الاحتجاجات ضد قانون ضريبة الدخل.هذا وألقت الشرطة الأردنية، القبض على 60 شخصًا لانتهاكهم القانون خلال الاحتجاجات على رفع الأسعار.