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أسعار الذهب بمحافظة الفيوم اليوم الإثنين 4 ـ 6 ـ 2018

الإثنين 04/يونيو/2018 - 12:25 م
أسعار الذهب بمحافظة الفيوم اليوم الإثنين 4 ـ 6 ـ 2018
الذهب
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ريهام على
 
شهدت محافظة الفيوم، اليوم الأثنين، تراجعا قيمته جنيها في أسعار الذهب، حيث سجل عيار 21 مبلغ 643 جنيهًا للجرام، وعيار 18 مبلغ 551 جنيهًا، وعيار 24 مبلغ 734 جنيهًا، الجنية الذهب مبلغ 5144 جنيهًا، سعر الأوقية 23682 جنيهًا.

كما نعرض متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والتي تتراوح بين 20 إلى 65 جنيهًا، وسيتم تحديث الأسعار في أسواق الصاغة أو تغيرات أسعار المعدن الأصفر في مصر أو فى حالة حدوث أي تغير في أسعار الذهب العالمية بصورة فورية
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