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بوتين يشاطر ترامب القلق بشأن سباق تسلح جديد محتمل

الإثنين 04/يونيو/2018 - 12:22 م
بوتين يشاطر ترامب القلق بشأن سباق تسلح جديد محتمل
بوتين
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وكالات
 

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في لقاء مع قناة "أو آر إف" النمساوية، أنه يشاطر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مخاوفه بشأن انطلاق سباق تسلح جديد محتمل، معربا عن أمله بأن يفكرا هما شخصيا في كيفية تفاديه.

 

وقال بوتين: "في إحدى المكالمات الهاتفية الأخيرة، قال ترامب أنه قلق بشأن إمكانية انطلاق سباق تسلح جديد. أنا متفق معه تماما. نحن لسنا المبادرين بمثل هذه التطورات، كما تعلمون نحن لم ننسحب من اتفاقية الحد من المنظومات المضادة للصواريخ. لكنني أشاطر الرئيس الأمريكي رأيه أن علينا التفكير في كيفية تفادي سباق تسلح جديد. آمل أن يبدأ هذا العمل فعلينا، وأن يكون ذلك شخصيا فيما بيننا".

 

من جهة أخرى، أكد بوتين أن لقائه مع نظيره الأميركي لم يعقد بسبب الصراع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة.

 

وقال بوتين في مقابلة مع قناة "أو ار اف" النمساوية ردا على سؤال حول اللقاء: "يجب طرح السؤال على الزملاء في الولايات المتحدة. اعتقد ان ذلك نتيجة للصراع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة".

 

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