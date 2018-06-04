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ضبط 80 طن دقيق مجهول المصدر داخل مخزن بالمطرية "صور"

الإثنين 04/يونيو/2018 - 12:21 م
ضبط 80 طن دقيق مجهول المصدر داخل مخزن بالمطرية صور
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هبة عبد الحفيظ
 
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 80 طن دقيق مجهولة المصدر مخبأة داخل مخزن بمنطقة المطرية وتم إخطار اللواء خالد عبدالعال، مدير الأمن، بالواقعة.

وردت معلومات للواء هانى القاضى، مدير إدارة شرطة التموين والتجارة مفادها أن "م ف"، 57 سنة، مسئول عن مخزن مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة المطرية يدير المخزن بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وباستهداف المخزن تحت إشراف اللواء أشرف الجندى، نائب مدير مباحث القاهرة، أمكن ضبطه وعثر بداخله على كمية من المواد الغذائية و80 طن دقيق ووجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.


وأمر اللواء محمد منصور، مدير مباحث العاصمة بتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
ضبط 80 طن دقيق مجهول المصدر داخل مخزن بالمطرية "صور"
ضبط 80 طن دقيق مجهول المصدر داخل مخزن بالمطرية "صور"
ضبط 80 طن دقيق مجهول المصدر داخل مخزن بالمطرية "صور"
ضبط 80 طن دقيق مجهول المصدر داخل مخزن بالمطرية "صور"
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