ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وفق مصادر إعلامية جزائريّة: تونس تفرض ضريبة جديدة على الناقلين الجزائريين

الإثنين 04/يونيو/2018 - 11:07 ص
وفق مصادر إعلامية جزائريّة: تونس تفرض ضريبة جديدة على الناقلين الجزائريين
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
فرضت تونس بداية من أمس الأحد،  ضريبة جديدة على الناقلين الجزائريين عند دخول أراضيها حددت بـ 200 دينار تونسي أي ما يعادل 14 الف دينار جزائري عند كل عبور، وفق ما أوردت قناة النهار الجزائرية.
وبدأ القرار يسري عبر كامل المراكز الحدودية ذات الطبيعة التجارية بين البلدين وتشمل سائقي الشاحنات والحافلات وليس السيارات السياحية.
وشهدت المناطق الحدودية بين الجزائر وتونس وفق ذات المصدر حالة غليان كبيرة عند الناقلين فيما هدد الكثير من الناقلين  بالولايات الحدودية كتبسة والطارق بشن حركة احتجاجية.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
20:00
-
سلوفاكيا - أساسي
صربيا - أساسي
-
x
20:00
-
تشيلي - أساسي
إيطاليا - أساسي
-
x
20:45
-
هولندا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/4/2018 11:00:34 AM