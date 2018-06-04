وفق مصادر إعلامية جزائريّة: تونس تفرض ضريبة جديدة على الناقلين الجزائريين

فرضت تونس بداية من أمس الأحد، ضريبة جديدة على الناقلين الجزائريين عند دخول أراضيها حددت بـ 200 دينار تونسي أي ما يعادل 14 الف دينار جزائري عند كل عبور، وفق ما أوردت قناة النهار الجزائرية.

وبدأ القرار يسري عبر كامل المراكز الحدودية ذات الطبيعة التجارية بين البلدين وتشمل سائقي الشاحنات والحافلات وليس السيارات السياحية.

وشهدت المناطق الحدودية بين الجزائر وتونس وفق ذات المصدر حالة غليان كبيرة عند الناقلين فيما هدد الكثير من الناقلين بالولايات الحدودية كتبسة والطارق بشن حركة احتجاجية.



