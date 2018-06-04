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وزير الداخلية الإيطالي الجديد يتهجّم على تونس

الإثنين 04/يونيو/2018 - 11:06 ص
وزير الداخلية الإيطالي الجديد يتهجّم على تونس
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محمد وليد الجموسي
 
اتهم وزير الداخلية الإيطالي الجديد ماتيو سالفيني، الأحد، تونس بأنها تصدر إلى بلاده المدانين بأحكام جنائية.
جاء ذلك حسب ما نقله التلفزيون الحكومي عن سالفيني، وهو زعيم حركة رابطة الشمال اليمينية أيضاً، في أول زيارة له إلى صقلية (أقصى الجنوب) للوقوف على الوضع في الجزيرة في ظل استمرار الهجرة غير الشرعية بحراً.
وقال سالفيني: "تونس بلد حر وديمقراطي لكنه لا يقوم بتصدير الأشخاص المحترمين، بل في أحيان كثيرة المدانين بأحكام جنائية بالسجن".
وتابع: "سأتحدث إلى نظيري التونسي حول وجود المهاجرين التونسيين غير الشرعيين، إذ لا يبدو لي أن هناك حروبا أو أوبئة أو مجاعات في تونس".
وفي سياق متصل، أوضح سالفيني أن "الكثير من الإيطاليين ليس لديهم المأوى المناسب، وليس من المعقول والحال كذلك توفير المسكن لنصف القارة الإفريقية"، حسب تعبيره.

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