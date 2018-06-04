ربة منزل تشعل النيران في زوجها بمساعدة نجليها بسوهاج

أشعلت ربة منزل بمساعدة نجليها النيران فى زوجها، وقاموا بإلقاء جثته مشتعلة أمام باب المنزل، وذلك بقرية النغاميش بمركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج؛ مما نتج عنه وفاته.









تلقى اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من اللواء جلال أبو سحلى مساعد المدير لشرطة الشرق، يفيد وفاة مساعد شرطة عقب قيام زوجته ونجليه بإشعال النيران به بدائرة مركز دار السلام، والذي اقر قبل أن يلفظ أنفاسه الأخير بأن زوجته و أولاده هم من فعلو ذلك.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، أن المجنى عليه يدعى " على ا. ا" مساعد شرطة من قوة نقطة شرطة الخيام، على أثر وجود خلافات عائلية مع زوجته و أولاده، و قامت زوجته وأولاده بإشعال النيران به، وإلقائه أمام المنزل مشتعلا، مما نتج عنه وفاته، تم ضبط المتهمين، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة.