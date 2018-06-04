روسيا تنتظر زيارة الزعيم الكوري الشمالي في سبتمبر المقبل

أعلن مصدر دبلوماسي مطلع، اليوم الاثنين، أنه يجري النظر في مكان وتاريخ لقاء الرئيس الروسي والزعيم الكوري الشمالي، ومن بين الاحتمالات عقد مباحثات في سبتمبر في فلاديفوستوك، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي.

وقال ميلنيكوف خلال لقائه وفدا برلمانيا كوريا شماليا: "نحن راقبنا بدقة زيارة وزير الخارجية لافروف إلى بلادكم. ونحن نعلم أنه سلم كيم يونغ أون رسالة بوتين، تتضمن أيضا زيارة بلادنا في إطار المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الذي يجري في سبتمبر العام الجاري".

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إن اللقاء ممكن، "ويجري النظر في العديد من الاحتمالات".

في حين أشار مصدر آخر إلى أن احتمال المباحثات بين الطرفين، خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي "ممكن. ننتظر الرد على رسالة بوتين [للزعيم الكوري الشمالي]".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، زار يوم الخميس الماضي، بيونغ يانغ، حيث التقى مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، ووجه له دعوة لزيارة روسيا. وكانت وكالة تلغراف المركزية الكورية أفادت، في وقت سابق، بأنه تم خلال اللقاء التوصل إلى اتفاق بشأن عقد محادثات رفيعة المستوى.