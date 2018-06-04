عامل يتهم زوجته بوضع "سم فئران" له في العصير بالشرقية

حرر عامل من قرية "شيبة" التابعة لدائرة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، بلاغًا يتهم فيه زوجته بمحاولة التخلص من حياته ودس السم لع في كوب عصير.



تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغًا من مستشفى "صيدناوي" بالزقازيق، بوصول "أحمد.ال.ع" 28 سنة، عامل، مُقيم بقرية "شيبة"، مصابًا بحالة تسمم، وبسؤاله اتهم زوجته "أية.م.ح" بوضع سم فئران له في العصير ومحاولة التخلص من حياته؛ بسبب تهامه لها بسرقته، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10 314 أحوال الزقازيق لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.