"المسابقة في الخيرات".. موضوع خاطرة التروايح في مساجد قنا

أوضح الشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، أن اليوم الاثنين، سيتم مناقشة موضوع خاطرة تراويح اليوم تحت عنوان “المسابقة في الخيرات".



وأشار الطراوي، إلى أن موضوع خاطرة التراويح اليوم الاثنين يأتي تحت عنوان “المسابقة في الخيرات”، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإطار العام للموضوع ومضمونه.



وطالب وكيل وزارة الاوقاف بضرورة الالتزام بالوقت المحدد للخاطرة، وهو ما بين 5 إلى 7 دقائق، محذرًا من التعرض بأي شكل من الأشكال للأشخاص أو المؤسسات أو الخروج على موضوع الخاطرة الذي حددته الوزارة.

