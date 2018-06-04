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"الأرصاد": طقس لطيف وشبورة مائية على شمال البلاد

الإثنين 04/يونيو/2018 - 11:01 ص
الأرصاد: طقس لطيف وشبورة مائية على شمال البلاد
أرشيفية
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ندى محمد
 
قال أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد طقس ربيعي معتدل لطيف على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل على باقي أنحاء الجمهورية خلال فترات النهار بينما يكون لطيف على جميع الأنحاء ليلا.

وأضاف "عبد العال" في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على الفضائية المصرية، اليوم الاثنين، أن شمال البلاد تشهد شبورة مائية تؤثر على مستوى الرؤية على الطرق السريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية، بالإضافة إلى وجود رياح نشطة على شرم الشيخ والغردقة.
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