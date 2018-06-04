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أمريكي ينتظر تنفيذ إعدامه منذ 23 عامًا ينتحر داخل السجن

الإثنين 04/يونيو/2018 - 10:58 ص
أمريكي ينتظر تنفيذ إعدامه منذ 23 عامًا ينتحر داخل السجن
صورة أرشيفية
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وكالات
 

أفاد موقع "AL.com" بأن محكوما بالإعدام في ولاية ألاباما الأمريكية كان ينتظر تنفيذ إعدامه منذ 23 عاما، انتحر داخل السجن.

 

ونقل الموقع عن دائرة المعاقبة المحلية أنه عثر على جثة جيفري لين بوردن (57 عاما) أثناء تفتيش روتيني في السجن.

 

وكان جيفري لين بوردن قد أدين بالإعدام عام 1995 بقتل زوجته وأبيها أمام أطفاله، وقضى 24 عاما و5 أشهر داخل محبسه منذ اعتقاله قبل أن ينتحر.

 

وقال محامي بوردن إن موكله كان يعاني من مرض نفسي صعب وآلام جسدية مزمنة، ولم يتلق علاجا ضروريا.

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