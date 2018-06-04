أول ظهور لحورية فرغلي بعد نجاح عملية تجميل أنفها الأخيرة (صور)
الإثنين 04/يونيو/2018 - 10:48 ص
الفجر الفني
استطاعت الفنانة حورية فرغلي أن تخطف الأنظار في ظهورها الأول الإعلامي بعد خضوعها لعملية تجميل في أنفها، وذلك خلال حضورها حفل سحور.
وأبدى محبو حورية فرغلي إعجابها الشديد بالنتيجة النهائية لعملية تجميل أنفها، والتي خضعت لها مؤخراً على إثر وجود مشكلة لديها في التنفس، حيث ظهرت بملامح لافتة جعلت البعض يؤكد لها إنها عادت مثل سابق.
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