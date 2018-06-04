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عمر السعيد يشغل خناقة بين الأهلي والزمالك

الإثنين 04/يونيو/2018 - 10:41 ص
عمر السعيد يشغل خناقة بين الأهلي والزمالك
عمر السعيد
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الفجر الرياضي
 

أشعل عمر السعيد مهاجم نادي وادي دجلة أزمة بين ناديي الأهلي والزمالك للصراع على ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

وتدخل النادي الأهلي لإفساد ما أثير عن توقيع عمر السعيد للزمالك بدعوى أنه يحق له دفع 4 ملايين جنيه لدجلة لشرائه بشكل نهائي.

 

ويحق للأهلي الحصول على توقيع عمر السعيد بمقابل مادي 4 ملايين جنيه، إضافة إلى ضعف المكافآت والراتب الذى تقاضاه خلال الـ6 شهور الماضية منذ انتقاله من الإنتاج الحربي إلى دجلة.

 

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