"حماية المستهلك": إلغاء إجازة السبت بالجهاز لخدمة المواطنين



وأشار "عبدالمعطي"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن التاجر لا يجب أن يستغل قرارات الإصلاح الاقتصادي التي تم اتخاذها بشكل ضروري ضد المواطن.

وأضاف أنه تلقى خدمة تلقي اقتراحات المواطنين لتطوير عمل الجهاز على موقع الجهاز، مؤكدًا أنه لن يتردد في دراسة كل المقترحات.



قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن حقوق المستهلك من أهم حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه تقرر أن يعمل الجاز لمدة 7 أيام، على مدار الـ 24 ساعة، بحيث تم إلغاء أجازة يوم السبت للعاملين، حتى يكون هناك تواصل مع المواطنين دائما.