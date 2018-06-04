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انتشال جثة طفل غرق بنهر النيل في البحيرة

الإثنين 04/يونيو/2018 - 10:51 ص
انتشال جثة طفل غرق بنهر النيل في البحيرة
أرشيفية
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إسلام أمين
 
تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، اخطارا من مركز شرطة كوم حماده من الأهالى بغرق أحد الأطفال بمياه نهر النيل بفرع رشيد أمام قرية البريجات.

بالانتقال والفحص والمعاينة تبين قيام الأهالى بإنتشال جثة الطفل "م.م.ع" 6 سنوات، وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهريه بها.

تم نقل الجثه لمشرحة مستشفى كوم حماده العام وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهريه وسبب الوفاه إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهه جنائية.

بسؤال والده "م.ص.ع" 35 عاما - سائق، قرر أنه حال قيام نجله المتوفى باللهو على حافة المياه أمام منزله سقط بها وغرق ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.
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