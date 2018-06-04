اسناد الصنف الرابع من وسام الجمهورية بعد الوفاة للرقيب أحمد سعايدي وترقيته الى رتبة عريف

أسند الصنف الرابع من وسام الجمهورية بعد الوفاة للرقيب أحمد سعايدي وذلك ابتداء من 10 أفريل 2018 بمقتضى أمر رئاسي عدد 54 لسنة 2018 مؤرخ في 21 ماي 2018.

ووفق ما جاء في العدد 56 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية فقد اسندت وزارة الدفاع الوطني للرقيب احمد سعايدي ترقية الى رتبة عريف بعد الوفاة ابتداء من 10 أفريل 2018 ويبدأ المفعول المالي لهذه الترقية ابتداء من 1 جانفي 2018 الى جانب منحه الوسام العسكري بعد الوفاة وذلك ابتداء من 10 أفريل 2018.

يذكر ان الرقيب احمد السعايدي استشهد يوم 10 افريل 2018 اثر اصابته بالرصاص خلال اشتباكات مع عناصر ارهابية بالمغيلة بولاية القصرين.



