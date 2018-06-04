الطيب البكوش: إنقاذ نداء تونس مرتهن باستبعاد “الانتهازيين”

أكد الأمين العام الأسبق لحزب نداء تونس الطيب البكوش أن إنقاذ الحزب يكون باستبعاد “الانتهازيين” و لمّ شمل المؤسّسين و الرجوع للثوابت الأولى عند التأسيس.

وأشار إلى أن النقاش جار بين مؤسسي الحزب و الفروع الجهوية بشأن هذا التصوّر،مبينا أنه لا يمكنه التنبؤ بالنتائج.

و عبر البكوش في تصريح لاذاعة “موزاييك” أن مساهمته في انقاذ الحزب ليست مرتبطة بعودته إلى موقعه فيه، بل يمكنه إبداء رأيه و تقديم النصائح و اقتراح الحلول.



