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الطيب البكوش: إنقاذ نداء تونس مرتهن باستبعاد “الانتهازيين”

الإثنين 04/يونيو/2018 - 10:48 ص
الطيب البكوش: إنقاذ نداء تونس مرتهن باستبعاد “الانتهازيين”
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محمد وليد الجموسي
 
أكد الأمين العام الأسبق لحزب نداء تونس الطيب البكوش أن إنقاذ الحزب يكون باستبعاد “الانتهازيين” و لمّ شمل المؤسّسين و الرجوع للثوابت الأولى عند التأسيس.
وأشار إلى أن النقاش جار بين مؤسسي الحزب و الفروع الجهوية بشأن هذا التصوّر،مبينا أنه لا يمكنه التنبؤ بالنتائج.
و عبر البكوش في تصريح لاذاعة “موزاييك” أن مساهمته في انقاذ الحزب ليست مرتبطة بعودته إلى موقعه فيه، بل يمكنه إبداء رأيه و تقديم النصائح و اقتراح الحلول.

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